Требования к работе общественных бань ужесточили

Как пишет "Российская газета", все заведения будут подразделяться на 5 типов. Русские бани - имеющие мыльные с тазами, души для обмывания и парилки. Комбинированного типа - оснащенные только душевыми и парильнями. Еще есть бани пропускного типа, сауны и турецкие бани. Специалисты считают, что введение новых правил повлечет повышение цены на вход в баню.