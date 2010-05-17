Требования к работе общественных бань ужесточили
17 мая 2010, 15:15ОбществоArtem
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Теперь в помывочных обязательно должны быть разноцветные тазики, а всю мягкую мебель в бане запретят.
Как пишет "Российская газета", все заведения будут подразделяться на 5 типов. Русские бани - имеющие мыльные с тазами, души для обмывания и парилки. Комбинированного типа - оснащенные только душевыми и парильнями. Еще есть бани пропускного типа, сауны и турецкие бани. Специалисты считают, что введение новых правил повлечет повышение цены на вход в баню.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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