В г. Нижний Тагил прошел «День ИТ-установщика»

На встрече представители Microsoft Антон Белоусов и Дмитрий Югас рассказали, как молодые ИТ-специалисты могут интегрироваться в легальный бизнес и с какими рисками сопряжена установка и использование пиратского ПО.

Присутствующие на семинаре также узнали о возможности пройти сертифицированное обучение в учебных центрах «СофтЛайн» и о существующих тенденциях на рынке труда IT-специалистов.

Кроме того, на встрече сообщалось также об открытии в Нижнем Тагиле центра компьютерной грамотности на базе НТГСПА.

Участники семинара приобрели новые знания, а возможно и новое направление своего профессионального развития.