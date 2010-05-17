В г. Нижний Тагил прошел «День ИТ-установщика»
17 мая 2010, 10:19ОбществоArtem
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В мае в Нижнем Тагиле прошел «День ИТ-установщика».
На встрече представители Microsoft Антон Белоусов и Дмитрий Югас рассказали, как молодые ИТ-специалисты могут интегрироваться в легальный бизнес и с какими рисками сопряжена установка и использование пиратского ПО.
Присутствующие на семинаре также узнали о возможности пройти сертифицированное обучение в учебных центрах «СофтЛайн» и о существующих тенденциях на рынке труда IT-специалистов.
Кроме того, на встрече сообщалось также об открытии в Нижнем Тагиле центра компьютерной грамотности на базе НТГСПА.
Участники семинара приобрели новые знания, а возможно и новое направление своего профессионального развития.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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