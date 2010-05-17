В Великобритании побит рекорд выигрыша в лотерею
17 мая 2010, 15:03ОбществоArtem
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В Великобритании разыгран крупнейший джекпот за всю историю лотерей в этой стране.
Выигрышный билет EuroMillions принес его обладателю 84 миллиона 451 тысячу 320 фунтов и 60 пенсов, сообщает The Daily Star. Как отмечает издание, победитель, который пока не явился за выигрышем, стал в два раза богаче исполнителя роли Гарри Поттера 20-летнего актера Дэниэла Рэдклиффа и в восемь раз богаче британской певицы и телеведущей Шерил Коул.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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