В Великобритании побит рекорд выигрыша в лотерею

Выигрышный билет EuroMillions принес его обладателю 84 миллиона 451 тысячу 320 фунтов и 60 пенсов, сообщает The Daily Star. Как отмечает издание, победитель, который пока не явился за выигрышем, стал в два раза богаче исполнителя роли Гарри Поттера 20-летнего актера Дэниэла Рэдклиффа и в восемь раз богаче британской певицы и телеведущей Шерил Коул.