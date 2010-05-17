Жертв СПИДа вспоминали в г. Нижний Тагил

Их во всем мире вспоминали вчера. С начала года впервые выявлено 83 тагильчанина с диагнозом ВИЧ-инфекция. А всего на учете в Центре состоят сегодня около 1000 больных ВИЧ. Каждый четвертый из них находится в исправительных учреждениях. Основной путь передачи инфекции – наркотический: через внутривенные наркотики заражаются 43% пациентов. На втором месте находится половой путь передачи (24% заражения). В Нижнем Тагиле узнать свой ВИЧ-статус и получить консультацию можно в филиале Свердловского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом по адресу: Джамбула, 45. Телефон: 40-11-94.