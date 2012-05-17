Большинство жителей Нижнего Тагила осталось довольно длительными майскими каникулами

6 дней за первые две недели мая были выходными, и это пришлось по нраву жителям Нижнего Тагила. Перспектива отдыхать «большими порциями» порадовала большинство опрошенных пользователей TagilCity.ru. Далее мнения разделились – примерно по 20% пришлось на тех, кто относится к такой длине каникул нейтрально, и тех, кто мог бы обойтись и без таких продолжительных выходных. Также нашлись и те, кому такие продолжительные майские праздники не нравятся – их около 16%. Всего в опросе приняло участие 496 человек.

Также TagilCity.ru выяснил, чем занимались тагильчане в майские праздники. Погода в Нижнем Тагиле в эти дни была вполне приятная, поэтому горожане вволю насладились отдыхом на свежем воздухе.

Самым популярным отдыхом в майские праздники можно назвать умение успеть все и везде, большинство опрошенных (24%, то есть 78 человек из 324) ответили, что майские каникулы – это не какой-то конкретный вид занятий, а все и сразу. Около 21% горожан посвящают себя саду-огороду, чуть меньше 17% отдыхали на сплавах, в походах и выездах на шашлыки. Почти 11% опрошенных провели время с семьей и за домашними хлопотами, а 8,6% занимались подготовкой к государственным экзаменам, ЕГЭ и защите дипломных работ. Еще 8,3% заняла работа до седьмого пота, 7,1% активно посещали демонстрации и ходили на парад Победы, и лишь 3,7% занимались спортом.

Посмотрим, какие настроения будут у горожан в следующем году, благо что новнедавно найденные календари майя отменили конец света, новогодние каникулы сократят на 2 дня и как раз эти 2 дня добавят к началу майских каникул.