Fisker выпустит бюджетный гибрид Atlantic в 2014 году

с., а выхлоп CO2 не превышает 50 г/км. С ним Atlantic сможет разгоняться с нуля до 100 км/ч за 6,5 секунды. На мировой премьере Atlantic глава компании Генрик Фискер заявил, что новинка будет значительно дешевле, чем Karma, и сравнил ее стоимость со стоимостью Audi A5 и BMW 335. Из новых документов явствует, что автомобиль все же будет несколько дороже: он станет конкурентом Audi A6/S4, приобрести плаг-ин гибрид можно будет по цене от 50 тысяч долларов.