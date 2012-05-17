Fisker выпустит бюджетный гибрид Atlantic в 2014 году
17 мая 2012, 06:19ОбществоРОман БОТов
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В руки журналистов издания InsideEVs попали внутренние документы компании Fisker, касающиеся бюджетного гибридного седана Atlantic, который появится в продаже в 2014 году. Плаг-ин гибрид получит четырехцилиндровый турбодвигатель, который предоставит BMW в рамках соглашения, заключенного с Fisker прошлой осенью. Мощность агрегата составляет 300 л.
с., а выхлоп CO2 не превышает 50 г/км. С ним Atlantic сможет разгоняться с нуля до 100 км/ч за 6,5 секунды. На мировой премьере Atlantic глава компании Генрик Фискер заявил, что новинка будет значительно дешевле, чем Karma, и сравнил ее стоимость со стоимостью Audi A5 и BMW 335. Из новых документов явствует, что автомобиль все же будет несколько дороже: он станет конкурентом Audi A6/S4, приобрести плаг-ин гибрид можно будет по цене от 50 тысяч долларов.
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