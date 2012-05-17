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«Горячей воды в домах тагильчан не будет как минимум неделю или две» - «Уралсевергаз»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Горячей воды в домах тагильчан не будет как минимум неделю или две» - «Уралсевергаз»

17 мая 2012, 16:57ОбществоВалерия Лошкарева
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