«Горячей воды в домах тагильчан не будет как минимум неделю или две» - «Уралсевергаз»

Нижний Тагил – крупнейший потребитель газа в области из-за нужд своих промышленных гигантов. Долг города составляет на сегодняшний день 743,9 миллионов рублей. Для сравнения, долги Екатеринбурга по этой же статье составляют 734 миллиона. Вчера с 12:00 официально закончился отопительный сезон, и предприятие было вынуждено прекратить поставки газа для нагрева воды рассказал пресс-секретарь «Уралсевергаза» Олег Власов.

При этом специалист не отрицает, что помимо этого отключения в Нижнем Тагиле проводится обязательная процедура опрессовки, которая также сопровождается отключением горячей воды. Она продлится неделю или две, поэтому все это время тагильчане в любом случае вынуждены будут жить без горячего водоснабжения.

За это время вопрос о погашении долга и дальнейшими поставками газа, скорее всего, будет решаться в экстренном порядке. Компания имеет право прекратить подачу газа до полного возмещения долга со стороны «Тагилэнерго», но руководство согласно идти на компромиссы и, возможно, возобновит подачу газа после частичного погашения суммы задолженности объясняет Олег.

Что касается поставок газа на пищевые цели, то есть газа, который подается на плиты для приготовления пищи, они не прекратятся в любом случае, отмечает представителькомпании «Уралсевергаз».