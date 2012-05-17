Mercedes-Benz CLA постепенно избавляется от камуфляжа

Судя по фотографиям, опубликованным порталом Mercedes-fans, Серийный Mercedes-Benz CLA получит менее экстравагантный бампер и более традиционную головную оптику, чем представленный в Пекине прототип Concept Style Coupe. Также, как сообщает издание Autocar, CLA, несмотря на позиционирование в качестве базового седана марки, несколько превзойдет габаритами нынешнее поколение С-class – он будет на 47 мм длиннее и на 121 мм шире. В свою очередь, хэтчбек Mercedes-Benz A-class окажется короче на 345 мм, чем седан, построенный на той же платформе. Mercedes-Benz CLA получит широкую моторную гамму, включающую в себя три бензиновых и три дизельных турбированных двигателя мощностью от 108 до 210 лошадиных сил. Кроме того, ожидается и версия от ателье AMG, для которой зарезервирован двухлитровый бензиновый турбомотор ожидаемой мощностью в 340 л.с. Полный привод и 7-ступенчатая КПП с двумя сцеплениями будут доступны в качестве опции. В список конкурентов Mercedes-Benz CLA уже внесены седан Audi A3 и четырехдверная версия BMW 1 Series, которую баварский концерн обещает выпустить в 2015 году. Сам же Mercedes-Benz CLA можно ожидать годом ранее, причем его премьера может состояться уже в 2013 году.