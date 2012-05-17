Новый цвет для Triumph Daytona 675

Цена базовой дорожной версии мотоцикла Triumph Daytona 675 - 8 875 фунтов стерлингов (11 125 евро). Базовая стоимость Daytona 675 в России - 568 000 рублей. Максимальная мощность трехцилиндрового движка - 126 л.с. (достигается на 12 600 об./мин.). Рама - сверхлегкая и прочная, алюминиевая. Подвеска имеет все регулировки, позволяющие подстроиться под любой стиль вождения. Диаметр цилиндра - 74мм. Ход поршня - 52,3мм. Максимальный момент - 72 Нм на 11 700 об./мин. Колесная база - 1395мм. Длина - 2020мм. Ширина по рулю - 710мм. Высота сиденья - 830мм. Общая высота без зеркал - 1105мм. Снаряженная масса - 185 кг. Бак - 17,4 л. Тормоза: спереди два плавающих тормозных диска диаметром 308мм с четырехпоршневыми радиальными моноблочными суппортами Nissin , а сзади - один тормозной диск диаметром 220мм с однопоршневым простым суппортом Nissin.