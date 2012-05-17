Песни и крики «горько» раздадутся завтра в Нижнетагильском музее изо. Одно слово, хеппенинг…

Интереснейшей формой подачи произведений искусства, хэппенингом, хотят удивить в 18 мая в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Хеппенинг на одну из картин муейного фонда – произведение художника Китаева «Золотая Свадьба» увидят посетители «Ночи в музее».

Несколько организованных групп из пришедших на «Ночь музеев» посетителей поучаствуют в застольном празднике с песнями и плясками, криками «горько» с 19.30 до 21.30. Сами представители музея считают эту задумку очень удачной, а сам хеппенинг как способ подачи искусства одним из самых «нескучных» способов вхождения зрителя в искусство.