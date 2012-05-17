Природоохранный прокурор Василий Калинин рассказал о проверке планируемой вырубки леса в Черноисточинске

В новости, посвященной борьбе гражданпротив компании-застройщика ООО «Юрьев Камень», Егор Бычков рассказал, что жители Черноисточинска писали обращение в природоохранную прокуратуру Нижнего Тагила. По словам Егора, ответ Василия Калинина был неоднозначен, и что прокуратура «достоверных сведений о намерений по строительству промышленных объектов на рассматриваемой территории не добыла».

Корреспондент Tagilcity.ru связалась с прокурором Василием Калининым, и он подробно рассказал о ходе проверки по данному факту и о проделанной работе.

По обращениям граждан о предполагаемой рубке лесов в районе горы Юрьев Камень в связи с размещением карьера на территории Горноуральского городского округа в районе пос. Черноисточинск природоохранной прокуратурой проведена проверка.

Установлено следующее: деятельность ООО ГК «Юрьев камень», зарегистрированного в пос. Черноисточинск, связана с реализацией проекта по освоению Юрьевского месторождения по добыче диоритов на основании лицензии от 20.05.2008, выданной Министерством природных ресурсов Свердловской области, на срок до 01.10.2032. Проектом предусмотрено строительство карьера, дробильно-сортировочного комплекса.

Министерством природных ресурсов Свердловской области на основании Постановления Правительства РФ № 1007 от 14.12.2009 было принято решение о проведениипроектных работ по изменению границ зеленых и лесопарковых зон в границах «Нижне-Тагильского лесничества».

В проект по изменению границ был включен земельный участок площадью 971,3 гектара. 02.11.2011 Постановлением Правительства Свердловской областибыли изменены и установлены границы лесопарковой зоны и зеленой зоны «Нижне-Тагильского лесничества».

04.10.2011 Департамент лесного хозяйства Свердловской области согласовал формирование лесного участка. В настоящее время проектная документация для предоставления в аренду лесного участка площадью 971,3 гектара, расположенному вЧерноисточинском участке Николо-Павловского участкового лесничества ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество», выполнена лесничеством и согласована с Департаментом лесного хозяйства Свердловской области и ООО ГК «Юрьев камень».

Проект по строительству карьера не разработан. По его изготовлению он будет передан для проведения государственной экспертизы в Территориальное Управление Государственной экспертизы по Свердловской области.

По получению положительного заключения государственной экспертизы, предприятие приступит к строительству карьера, дробильно-сортировочного комплекса и инфраструктуры предприятия.

По состоянию на сегодняшний день ООО ГК «Юрьев камень» никакие работы на лесном участке не производит, вырубку леса не ведет. Особого правового режима для данной местности не установлено. Каких-либо нарушений природоохранного законодательства в действиях ООО ГК «Юрьев камень» не выявлено.

Вместе с тем, генеральному директору ООО ГК «Юрьев камень» Мироненко А.А. объявлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства при строительстве и вводе в эксплуатацию производственных объектов, осуществлении добычи полезных ископаемых и иной производственной деятельности, связанной с оказанием негативного воздействия на окружающую среду.Оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования не имеется.

Нижнетагильский межрайонный, природоохранный прокурор,

старший советник юстиции, Василий Валентинович Калинин

Жители борются за то, чтобы их любимый лес не превратился в масштабную вырубку и стройку. Тем более, что месторождений леса на Урале предостаточно. Купить пиломатериал обрезной можно на многих лесопилках города и области. Там же можно приобрести и пиломатериал хвойный.