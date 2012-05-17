Скорость 130 км/ч может стать разрешенной в России
17 мая 2012, 06:03ОбществоРОман БОТов
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Правительство РФ может одобрить увеличение предельного скоростного лимита движения по автомагистралям в ближайшее время. Соответствующий проект будет рассмотрен до 18 мая. По словам главы Автодора Сергея Кельбаха, согласно ПДД сейчас максимальная скорость движения по автострадам в России составляет 110 км/ч, однако на новых шоссе ее можно увеличивать вплоть до 130 км/ч, пишет ресурс Вчера.
Во многих европейских странах показатель допустимой максималки именно такой. При этом глава Автодора заметил, что ограничение в 130 км/ч будет применяться в первую очередь на платных участках дорог. Напомним, что 15 мая в тестовом режиме начал работать новый платный участок трассы М-4 Дон.
Фото: kp-avto.ru
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