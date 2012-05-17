Скорость 130 км/ч может стать разрешенной в России

Во многих европейских странах показатель допустимой максималки именно такой. При этом глава Автодора заметил, что ограничение в 130 км/ч будет применяться в первую очередь на платных участках дорог. Напомним, что 15 мая в тестовом режиме начал работать новый платный участок трассы М-4 Дон.