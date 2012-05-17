Стиль хай-тек в офисной переговорной зоне
Современный хай-тек уместен в помещении для посетителей, в рабочих помещениях офиса, в кабинете руководителя. Что же касается переговорной комнаты или конференц-зала, внедрять этот стиль в обстановку следует осторожно, вдумчиво и, желательно, исключительно по профессиональным рекомендациям дизайнеров. Ни одна деталь интерьера этого помещения не должна быть лишней, поскольку переговорная зона несет очень важную деловую нагрузку.
Удобнее всего обратиться в салоны мебели, реализующие российскую офисную мебель собственного изготовления. Сегодня в таких фирмах можно купить недорогую и очень современную стеклянно-металлическую мебель оригинального дизайна.
Другой эффективный путь – заказать стеклянные столы, стеллажи и журнальные столики по индивидуальным эскизам. При этом необходимо посоветоваться с художником по поводу формы столешницы, цвета и фактуры стекла, типа отделки металлических стоек и, главное, о распределении предметов на площади конкретного помещения. Некоторые компании оказывают такие услуги бесплатно или берут символическую стоимость за консультации.
Кресла для многочасовых заседаний и обсуждений текущих дел компании должны быть максимально удобными и соответствовать по цвету сидений и спинок общей цветовой гамме помещения. Допустимо также приобретать изделия с контрастными расцветками, но предпочтение отдавать таким сочетаниям, которые не оказывают раздражающего эффекта на присутствующих.
Полагаясь на собственный эстетический вкус и пользуясь советами специалистов, приготовьте набор декоративных предметов, не отвлекающих внимание участников переговоров, но, вместе с тем, гармонично вписывающихся в интерьер хай-тек. Это могут быть:
Особое внимание нужно уделить половому и потолочному покрытиям. В оформлении этих участков важны не только правильно выбранный цвет, но и структура покрытия, степень глянцевого блеска. Немаловажное значение в интерьере этого стиля имеет система подачи света. Правильно распределить световые источники в переговорном помещении поможет квалифицированный специалист.