Стиль хай-тек в офисной переговорной зоне

Удобнее всего обратиться в салоны мебели, реализующие российскую офисную мебель собственного изготовления. Сегодня в таких фирмах можно купить недорогую и очень современную стеклянно-металлическую мебель оригинального дизайна.

Другой эффективный путь – заказать стеклянные столы, стеллажи и журнальные столики по индивидуальным эскизам. При этом необходимо посоветоваться с художником по поводу формы столешницы, цвета и фактуры стекла, типа отделки металлических стоек и, главное, о распределении предметов на площади конкретного помещения. Некоторые компании оказывают такие услуги бесплатно или берут символическую стоимость за консультации.

Кресла для многочасовых заседаний и обсуждений текущих дел компании должны быть максимально удобными и соответствовать по цвету сидений и спинок общей цветовой гамме помещения. Допустимо также приобретать изделия с контрастными расцветками, но предпочтение отдавать таким сочетаниям, которые не оказывают раздражающего эффекта на присутствующих.

Полагаясь на собственный эстетический вкус и пользуясь советами специалистов, приготовьте набор декоративных предметов, не отвлекающих внимание участников переговоров, но, вместе с тем, гармонично вписывающихся в интерьер хай-тек. Это могут быть: