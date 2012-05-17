Столетний юбилей отметила тагильчанка Александра Кошелева (ФОТО)
17 мая 2012, 12:24Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
14 мая исполнилось сто лет со дня рождения тагильчанки, жительницы Вагонки Александры Иосифовны Кошелевой. Поздравить ее пришли мэр Нижнего Тагила В.П. Исаева, Замглавы Администрации Дзержинского района Н.И. Грищенко, начальник Управления социальной защиты по Дзержинскому району М.П. Поводырь и директор Центра социального обслуживания «Золотая осень» И.Р. Ельник.
На официальном сайте города сообщается, что Александра Иосифовна работала в копровом цехе на УВЗ, а потом в детских яслях, откуда и ушла на пенсию. Малыши окружали юбиляршу не только на работе: Александра Иосифовна сама мать четверых детей. Сейчас у ветерана 6 внуков, 2 правнука, 2 праправнука.
По завершению встречи тагильчанка попросила гостей почаще приходить кней в гости, рассказали в управлении социальной защиты населенияДзержинского района.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей