Столетний юбилей отметила тагильчанка Александра Кошелева (ФОТО)

На официальном сайте города сообщается, что Александра Иосифовна работала в копровом цехе на УВЗ, а потом в детских яслях, откуда и ушла на пенсию. Малыши окружали юбиляршу не только на работе: Александра Иосифовна сама мать четверых детей. Сейчас у ветерана 6 внуков, 2 правнука, 2 праправнука.