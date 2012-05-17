У Петрова появился новый спонсор из России

У нас подписано рамочное соглашение и есть набор спонсорских обязательств, которые Caterham должен выполнить», - сказал Д. Петров. При этом он добавил, что логотипы «Вертолетов России» будут как на болидах, так и на форме гонщика. В свою очередь пресс-секретарь гонщика Оксана Косаченко напомнила, что в ближайшее время в городах России пройдут тестовые заезды болидов «Формулы-1». ОАО «Вертолеты России» - дочерняя компания ОАО «ОПК «Оборонпром», входящего в состав госкорпорации «Ростехнологии». Чистый убыток холдинга по российским стандартам бухгалтерского учета в I квартале 2012 г. составил 186 млн 656 тыс. руб. против чистой прибыли в 53 млн 603 тыс. руб. в I квартале 2011 г. Выручка «Вертолетов России» в I квартале 2012 г. выросла на 12,5% и составила 276 млн 307 тыс. руб.