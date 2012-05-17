Угонщик два дня пытался заработать на «позаимствованном» реанимобиле

По информации МВД, 24-летний угонщик проник на стоянку, сел в автомобиль скорой и беспрепятственно уехал. Пропажа автомобиля была обнаружена 16 мая, когда пришло время его забирать из ремонта. Сотрудники ижевской полиции получили ориентировку на угнанную машину и вскоре обнаружили ее припаркованной в одном из дворов. Полицейские дождались, когда к реанимобилю подошли двое молодых людей. В ходе досмотра у одного из них были найдены ключи от машины. В телефоне подозреваемого в угоне найдены исходящие смс-сообщения: Беру подработку на скорой. Также было установлено, что за два дня на этом автомобиле проехали 540 км. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело об угоне, статья предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.