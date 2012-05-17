Уралвагонзавод наладит сотрудничество с предприятиями Хабаровского края

Стороны договорились осуществлять промышленное, транспортное и торгово-экономическое сотрудничество, используя потенциал корпорации и предприятий региона, сообщает пресс-служба завода. Соглашение поспособствует установлению и расширению контактов и прямых деловых связей «УВЗ» с предприятиями и организациями Хабаровского края в части производственной и научно-технической кооперации, закупки продукции корпорации и участия в программах развития предприятий региона.

Перед подписанием соглашения генеральный директор корпорации Олег Сиенко и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт обсудили переспективы сотрудничества. Стороны отметили, что данное соглашение позволит корпорации расширить свое присутствие на рынках не только Хабаровского края, но и всего Дальневосточного Федерального округа, добавили в пресс-службе Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле.