Уралвагонзавод наладит сотрудничество с предприятиями Хабаровского края
Генеральный директор корпорации «УВЗ» Олег Сиенко и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписали соглашение о долговременном сотрудничестве, главная цель которого - развитие научно-технического и промышленного потенциала Хабаровского края.
Стороны договорились осуществлять промышленное, транспортное и торгово-экономическое сотрудничество, используя потенциал корпорации и предприятий региона, сообщает пресс-служба завода. Соглашение поспособствует установлению и расширению контактов и прямых деловых связей «УВЗ» с предприятиями и организациями Хабаровского края в части производственной и научно-технической кооперации, закупки продукции корпорации и участия в программах развития предприятий региона.
Перед подписанием соглашения генеральный директор корпорации Олег Сиенко и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт обсудили переспективы сотрудничества. Стороны отметили, что данное соглашение позволит корпорации расширить свое присутствие на рынках не только Хабаровского края, но и всего Дальневосточного Федерального округа, добавили в пресс-службе Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле.
Фото с сайта Уралвагонзавода.
© TagilCity.ru