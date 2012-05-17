В Нижнем Тагиле малыши от 3 до 7 лет помогали взрослым сажать деревья

Сотрудники парка «Река Чусовая» провели акцию «Посади дерево – вырастет лес» в реабилитационном центре для несовершеннолетних. Обитатели центра, маленькие дети от 3 до 7 лет, помогали участникам в посадке саженцев ели, сосны и ивы. Интересно, что мероприятие совпало с проведением всероссийской акции «День восстановления леса».

Приучение ребенка к труду - это полезный и интересный процесс. Родители должны понимать, что работа облагораживает и развивает личность человека. В загородных детских лагеряхзанимаются в том числе и этой функцией. Отдых за городом на свежей природе, спорт и общие занятия, творческие мероприятия - все это детки найдут в загородных лагерях.