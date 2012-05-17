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В Нижнем Тагиле малыши от 3 до 7 лет помогали взрослым сажать деревья
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле малыши от 3 до 7 лет помогали взрослым сажать деревья

17 мая 2012, 15:44Общество
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