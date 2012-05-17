В США за смс-ки «на ходу» ввели серьезный штраф

Очень беспокоятся за своих любителей коротко и ясно выражать свои мысли в тексте власти американского города Форт-Ли, штат Нью-Джерси. Местное градоначальство решило отучить своих жителей набирать текстовые сообщения на мобильнике прямо на ходу. За это они ввели штраф в размере 85 долларов. Теперь, если вы идете по улицам Форт-Ли, никого не трогаете, как говорится, заплатили налоги и все такое, но набираете текстовое сообщение на своем мобильном устройстве, страшитесь: рука закона вас непременно найдет, потому как теперь данное действо считается правонарушением.

Переписка на ходу — это очень серьезный отвлекающий фактор. Пешеходы не смотрят, куда идут, и совершенно теряют бдительность объяснил глава полицейского управления города Томас Риполи.

В городе с населением в 35 тысяч человек написание SMS, похоже, является весьма увлекательным местным времяпрепровождением. Ведь уже с начала года из-за собственной невнимательности погибли три пешехода, а число ДТП с их участием составило 74. Полиция надеется, что крупный штраф остановит пишущих на ходу.

Но вот жертвам мобильного рабства такая инициатива вовсе не приглянулась. Некоторые жители города заявляют, что связь между несчастными случаями и мобильными телефонами весьма надуманна. Многие утверждают, что когда идут по городу, то их взгляд вовсе не прикован к экрану, и они все равно оглядываются по сторонам, даже если в этот момент набирают смску или общаются в Facebook.

Счастливые обладатели штрафов за тыканье телефона в неположенном месте начали появляться в марте этого года. Предварительно жителей города, разумеется, оповестили о новом правиле. По данным газеты «Нью-Джерси рекорд», на данный момент выписано уже около 120 штрафов.

А наука, между прочим, на стороне полиции. Несколько месяцев назад ученые из Университета Стоуни Брук (Нью-Йорк) провели исследование на тему опасности набора текстовых сообщений во время ходьбы. Они установили, что страдающие этой привычкой на 60 процентов чаще сбиваются с пути, чем те, кто оглядывается по сторонам или просто смотрит под ноги.