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В США за смс-ки «на ходу» ввели серьезный штраф
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В США за смс-ки «на ходу» ввели серьезный штраф

17 мая 2012, 13:30ОбществоЕвгения
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