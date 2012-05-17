В центре Екатеринбурга необычное ДТП – «паровозик» из машин

Благо, небыло ни одного пострадавшего... кроме самих машин. Авария произошла следующимобразом: водитель автобуса Daewoo не смог затормозить перед остановившимися накрасный свет машинами. В результате Toyota Corolla, Opel Astra (седан), ВАЗ-2110,Opel Astra (хэтчбэк), ВАЗ-2115, Renault Logan, ВАЗ-2112 и Volkswagen Touaregобразовали железную «гармошку».