В центре Екатеринбурга необычное ДТП – «паровозик» из машин
17 мая 2012, 12:42Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
8 машин и рейсовый автобус стали одним целым. А еще они стали одной большой проблемой для водителей, которым приходилось объезжать «змейку» и пассажирам, которые ехали на автобусе из Первоуральска.
Благо, небыло ни одного пострадавшего... кроме самих машин. Авария произошла следующимобразом: водитель автобуса Daewoo не смог затормозить перед остановившимися накрасный свет машинами. В результате Toyota Corolla, Opel Astra (седан), ВАЗ-2110,Opel Astra (хэтчбэк), ВАЗ-2115, Renault Logan, ВАЗ-2112 и Volkswagen Touaregобразовали железную «гармошку».
Водительавтобуса заявил, что причиной столкновения стал отказ тормозной системы, алегковые автомобили «помогли» остановиться.
В итоге ДТПобразовалась большая пробка, с течением времени легковушки уехалисамостоятельно, а автобус остался ждать машину технической помощи.
Фото с сайта ura.ru
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей