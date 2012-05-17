Война с пиратством – будут проверены все предприятия области на наличие «нелицензионки»

Кампанию планируют провести в три этапа: сначалаорганизациям, которые заподозрены в использовании нелицензионного ПО, сделаютдва предупреждения в письменном виде. Если предприятие не отреагируетположительно, то дело дойдет до суда.

Через Арбитражный судтолько за последний месяцпредставители компании Adobe добились результатов на двух серьезныхпредприятиях: «контрафактным» программным обеспечениемпользовалось на одномзаводе в Свердловской области, а также в ателье в Пермском крае.

Всего по данным статистики за прошлый год быловозбуждено 1000 уголовных дел - из них 58 в Уральском Федеральном округе - пофакту использования пиратского ПО и нарушения смежных прав, причем только 2%закончились оправдательными приговорами. На конец апреля 2012 года в УрФО ужебыло возбуждено 22 уголовных дела.