Angry Birds в Нижнем Тагиле: уже завтра!

«Главным отличием соревнований в Нижнем Тагиле будет то, что к «злым птичкам» присоединятся другие мягкие игрушки, которыми каждый желающий сможет попробовать сбить розовых хрюшек», — рассказывают организаторы игры.

Соревнования уже прошли в Первоуральске, там горожане сбили 94 хрюшки; если в Нижнем Тагиле или Каменске-Уральском получится побить этот рекорд, то тогда кубок уйдет одному из этих городов.

Авторы идеи отмечают, что стрелять из двухметровой рогатки сложнее, чем в аналогичной игре на планшете. Для произведения выстрела нужно натянуть большую резинку, выбрать нужную траекторию и выстрелить. Получается далеко не у всех, но спустя пять минут игра полностью завлекает.

Горожане могут приносить свои любимые мягкие игрушки на площадку мероприятия и стрелять ими. Это не запрещается правилами отмечают авторы идеи.

Стать участником игры можно, сформировав команду из 2-4 человек и позвонив по телефону для регистрации 8(343) 200-45-44. Участие бесплатное. Каждая команда сможет выстрелить по специальной конструкции 3-4 раза. Баллы участникам будет начислять жюри. Мероприятие в Нижнем Тагиле состоится 18 мая с 14:00 до 16:00 на Площади Молодежи.