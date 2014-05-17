Кредитная История НБКИ от Агентства "Онлайн-Проверка"

Кредитная история НБКИ- это документ, содержащий информацию, которая характеризует исполнение заёмщиком принятых на себя обязательств по договорам займа (кредита) и хранится в бюро кредитных историй.

Кредитная история состоит из трёх частей. Титульной, основной и закрытой части.

В титульной части указаны персональные данные заёмщика. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания и так далее.

Во второй, основной, части кредитной истории приведена информация о кредитных счетах заёмщика, как открытых (действующих), так и закрытых. Здесь указывается кредитная организация, сумма, период кредитования, а также приведён график платежей и их своевременность.

Третья часть-закрытая. Она доступна только самому субъекту кредитной истории. Здесь содержится информация о кредитных организациях которые запрашивали кредитную историю заёмщика, где он имеет открытые кредитные счета, а также, закрытые кредиты.

Научится "читать" кредитную историю довольно просто. Во многом она понятна интуитивно. Чем "зеленее" график платежей, тем выше платёжная дисциплина заёмщика.

Поставщик Информации:

"Национальное бюро кредитных историй" (НБКИ)-одно из крупнейших в России. База данных кредитных историй НБКИ создана в результате сотрудничества с более чем 800 банками и 1000 микро-финансовых организаций всех регионов России. Эти цифры во многом превашает аналогичные показатели у всех остальных кредитных бюро в РФ вместе взятых. На данный момент в базе данных НБКИ хранятся кредитные истории 53 миллиона субъектов. При том, что всего в России около 68 миллионов, это означает, что больше двух третей кредитных историй находятся именно здесь.