В Нижнем Тагиле молодые сотрудники полиции торжественно приняли Присягу (ФОТО)

Начальник ЦПП полковник полиции Сергей Волощук доложил начальнику управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майору внутренней службы Виктору Бердникову о готовности личного состава к торжественному принятию Присяги. Под команду «Смирно!» на площадь внесли Флаг Российской Федерации.

А потом зазвучали четкие слова Присяги: «Я…, поступая на службу в органы внутренних дел, присягаю на верность народам Российской федерации. Клянусь быть честным, мужественным…». 80 выпускников центра профподготовки поклялись уважать права и свободы человека, с достоинством переносить все тяготы службы.

Молодых сотрудников, прошедших курс первоначальной подготовки и готовых к обеспечению охраны общественного порядка в свердловской области, поздравил начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Бердников:

Хочу, чтобы вы запомнили этот день, когда присягаете государству, народу на то, чтобы нести службу честно, порядочно. Ваша задача, чтобы все годы службы вы помнили слова данной сегодня клятвы. Заработать авторитет сложно, а потерять его можно в считанные минуты. Я верю в вас. То, что вы пошли служить в органы внутренних дел – это правильное решение. Поздравляю вас с праздником и желаю удачи!

От имени главы города Сергея Носова к выпускникам ЦПП, тагильчанам, присутствующим на торжественной церемонии, обратился Владислав Пинаев: «Отрадно, что в этот день торжественное принятие присяги сотрудников ОВД проходит на площади Славы у мемориала нашим землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Мы сегодня строим новое жилье, детские сады и школы, но, по-прежнему, для нас приоритетным остается безопасность наших граждан». Поздравляя выпускников, Владислав Юрьевич пожелал всем здоровья, благополучия и карьерного роста.

Напутствием прозвучали слова начальника штаба межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» подполковника Дмитрия Поживильковского, поздравившего молодых сотрудников от лица начальника управления полковника Ибрагима Абдулкадырова:

Сегодня вам довелось пережить один из самых трогающих и волнующих моментов в вашей жизни. Оглянитесь вокруг, и вы увидите тех, кому присягнули сегодня служить – это ваши друзья, близкие, родственники, знакомые и незнакомые люди, которые живут в вашем подъезде, городе, стране, уважают законы, ждут о вас защиты. Поклявшись сегодня служить этим людям, вы возложили на себя обязанность не оставаться равнодушными к чужому горю, нарушениям закона. Теперь на ваших плечах не только погоны полицейского, но и груз ответственности за спокойствие граждан. Желаю узнать вам благодарность людей за оказанную вами помощь, за подставленное вовремя плечо.

От лица общественного совета при Главном управлении сотрудников, принявших присягу, поздравил советник генерального директора ОАО НПК УВЗ по безопасности, капитан первого ранга в запасе Павел Поляшев: «Сегодня вы поклялись бороться с преступностью. Клятва, которую вы произнесли перед лицом своих товарищей, родных, перед священным огнем памяти наших дедов и отцов, - она вечна. Поздравляю вас и хочу пожелать в нелегкой службе по-флотски: «Семь футов под килем, попутного ветра, в добрый путь!».

Звучали слова поздравления и от ветеранов органов внутренних дел. Председатель совета ветеранов центра профподготовки полковник милиции в отставке Николай Мискачев заметил: «Говорят, что счастлив тот человек, который кому-то нужен. Сегодня вы, выпускаясь из стен Центра, нужны всем. В первую очередь, вас с нетерпение ждут ваши начальники, которые рассчитывают на вас. Конечно, вы нужны своим товарищам, с которыми будете бок о бок нести службу. И, конечно, своим семьям. Желаю, чтобы спустя долгие годы службы, каждый из вас мог уверенно сказать: «Чист перед Родиной, перед товарищами, перед народом, перед самим собой».

Поддержать молодых полицейских пришел священнослужитель Собора Святого Сергия Радонежского отец Дмитрий. Поздравляя, он выразил надежду на то, что те слова, которые сотрудники произносили сегодня, прошли через сердца, наполнив их такими качествами воина, как мужество, честь и отвага. «Именно эти качества, отметил отец Дмитрий, - помогут пронести через все служение груз ответственности, который вы на себя взяли. Служить, значит всецело посвящать себя своему делу. Служить – это дар, это призвание от бога и Отечества. Этот дар надо пронести достойно, становясь примером для других». Благословляя выпускников ЦПП на достойную службу, священнослужитель окропил всех освященной водой.

Новоиспеченные сотрудники полиции, чеканя шаг, торжественным маршем прошли по площади Славы перед вечным огнем.

В завершение торжественного состоялись показательные выступления бойцов ОМОН. Гости праздника, да и сами недавние слушатели с интересом наблюдали за действиями сотрудников спецподразделения по задержанию вооруженных преступников, демонстрировавших профессиональные приемы самообороны.

Такое масштабное мероприятие в Нижнем Тагиле проводилось в первый раз и вызвало неподдельный интерес у тагильчан.

Уже в понедельник молодые крепкие сотрудники полиции, присягнувшие на верность Родине, приступят к выполнению служебных обязанностей.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД в Нижнем Тагиле.