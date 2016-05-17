18 мая тагильским школьникам расскажут о различных профессиях, а взрослым помогут найти работу
17 мая 2016, 10:45ОбществоТимофей Данилов
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Завтра в Нижнем Тагиле пройдет сразу два мероприятия, связанных с трудоустройством.
Сюжеты: Нижний Тагил
В полдень в ГДДТЮ стартует форум профориентации молодежи «Лаборатория профессии». Тагильские школьники смогут узнать о различных специальностях. Возможно, это поможет им определиться с выбором профессии. Молодым тагильчанам расскажут о двадцати специальностях в разных отраслях: от металлурга и кондитера до режиссера и сотрудника оперативных служб.
Помимо этого, с 9 до 12 часов Центр занятости населения Нижнего Тагила приглашает на ярмарку вакансий работодателей, а также всех тех, кто не трудоустроен.
Вакансии и резюме Нижнего Тагила на TagilCity.ru
На ярмарке предлагаются бесплатные услуги:
- Для работодателей - подбор персонала с учетом требований, консультации специалистов и реклама предприятия;
- Для соискателей – встречи с работодателями, общегородской банк вакансий, места на общественные или временные работы, консультации работников службы занятости.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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