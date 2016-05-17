18 мая тагильским школьникам расскажут о различных профессиях, а взрослым помогут найти работу

В полдень в ГДДТЮ стартует форум профориентации молодежи «Лаборатория профессии». Тагильские школьники смогут узнать о различных специальностях. Возможно, это поможет им определиться с выбором профессии. Молодым тагильчанам расскажут о двадцати специальностях в разных отраслях: от металлурга и кондитера до режиссера и сотрудника оперативных служб.