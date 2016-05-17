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18 мая тагильским школьникам расскажут о различных профессиях, а взрослым помогут найти работу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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18 мая тагильским школьникам расскажут о различных профессиях, а взрослым помогут найти работу

17 мая 2016, 10:45ОбществоТимофей Данилов
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