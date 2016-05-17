Сергей Носов недоволен состоянием «Тагильской лагуны»: виной тому – вандалы (ФОТО)

По утвержденному графику, со вчерашнего дня рабочие начали подготавливать эту территорию для укладки гранитных плит, обустройству газонов, а также озеленению береговых откосов и спусков к пруду.

Подрядчикам и сотрудникам «Службы заказчика» предстоит решить вопрос по оформлению берегового откоса. Сергей Носов дал поручение специалистам определить, что это будет – живая изгородь или металлические ограждения. Также мэр отметил, что на газонах еще нет травы, хотя на дворе уже середина мая. «Тагилдорстрой» должен будет устранить пробелы по озеленению набережной.

Второй этап благоустройства набережной планируется закончить ко Дню России. Однако праздник, по мнению мэра, может быть омрачен по вине вандалов, которые уже оставили свои следы на одном из любимых мест отдыха тагильчан: покореженные урны, граффити на плитках. Сергей Носов призывает всех тагильчан не оставаться равнодушными и по возможности пресекать случаи подобного хулиганства. По его словам, вандалы портят облик города, уничтожают и ломают то, что дорого гражданам.

ФОТО: пресс-служба администрации города Нижний Тагил

Чтобы предотвращать случаи порчи городского имущества, в мэрии рассмотрят вопрос установки камер наблюдения в районе «Тагильской лагуны».