Жительнице Нижнего Тагила был возвращён похищенный из магазина одежды телефон

Посетительница одного из магазинов одежды забыла на пуфике свой телефон. Когда вспомнила о нём, магазин был уже закрыт. Персонал магазина на следующий день не нашёл телефон, но на камерах видеонаблюдения было видно, как телефон забирает себе покупатель (молодой человек) и покидает магазин со своей девушкой.

Далее между пострадавшей стороной и девушкой завязывается переписка в социальной сети, в которой девушка и её молодой человек отрицают причастность к исчезновению телефона, сообщает [ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ, прилагая скриншоты переписки.

Позднее о возвращении телефона с молодым человеком, забравшим его, всё-таки удалось договориться, но он пытался вернуть другой телефон.

После этого девушка, потерявшая телефон, обратилась в полицию. Расследованием занимался Алескеров Курбан Рамизович, участковый уполномоченный, отдела полиции №16.

Девушка обратилась в полицию с заявлением об утере телефона. Участковый опросил потерпевшую, затем направился в магазин, где изучил кадры видеозаписи и опросил персонал. На кадрах участковый увидел то, как молодой человек забирает телефон. Участковый установил молодого человека, вышел с ним на связь в одной из социальных сетей. Молодой человек – уроженец Кушвы. Сам работает в одном из салонов связи. Сначала он пытался выдать за находку более дешёвый телефон. Участковый рассказал молодому человеку о возможной уголовной ответственности. Через два дня юноша принёс тот самый телефон, который забрал с пуфика рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Сейчас телефон возвращён законной владелице. Друзья девушки, с которыми общались журналисты TagilCity.ru, передают слова благодарности участковому Курбану Алескерову за помощь в возвращении телефона.