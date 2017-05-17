День защиты детей на горе Белой
17 мая 2017, 10:50Обществоniona
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Мальчишки и девчонки, а также их родители, бабушки и дедушки!3 июня в 13:00 встречаемся на #горабелая Весь день ДЕТИ РУЛЯТ и веселятся!В программе:развлекательная программа от Центра ментальной...
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Мальчишки и девчонки, а также их родители, бабушки и дедушки!
3 июня в 13:00 встречаемся на #горабелая
Весь день ДЕТИ РУЛЯТ и веселятся!
В программе:
развлекательная программа от Центра ментальной арифметики Smarty Kids
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выступление кинологического клуба "Ангельские псы"
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дегустация вкусняшек от кондитерского объединения Сладиал
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детская йога на свежем воздухе от Студии Лотос
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покатушки на сегвеях от Проката гироскутеров🛴
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аквагрим и мехенди
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конкурсы и подаркиот партнеров мероприятия: Батутного парка АТМОСФЕРА, транспортной компании ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ
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