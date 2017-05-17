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Две сестры из Нижнего Тагила нашли друг друга благодаря «Бессмертному полку»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Две сестры из Нижнего Тагила нашли друг друга благодаря «Бессмертному полку»

17 мая 2017, 09:10Общество
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