Две сестры из Нижнего Тагила нашли друг друга благодаря «Бессмертному полку»
17 мая 2017, 09:10Общество
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Благодаря «Бессмертному полку» в Нижнем Тагиле встретились сестры, которые ранее не знали о существовании друг друга.
Сюжеты: Нижний Тагил
Встреча женщин состоялась 9 мая этого года, когда одна из них во время шествия «Бессмертного полка» увидела незнакомку, которая несет в руках фотографию ее прадеда.
Женщины поговорили и поняли, что являются сестрами по общему прадеду. Обменялись телефонами. Встретились еще раз уже через несколько дней после парада. Выяснилось, что дедушка одной женщины и бабушка другой – родные брат и сестра. Сейчас родственницы планируют познакомить своих детей, сообщает ОТВ.
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