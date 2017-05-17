Гражданин ответит за попытку передать сотовые телефоны в ИК-12 в Нижнем Тагиле
17 мая 2017, 08:30Общество
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Накануне 15 мая в исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле был задержан нарушитель, который попытался пронести на территорию учреждения запрещённые вещи.
Сюжеты: Нижний Тагил
При досмотре на контрольно-пропускном пункте сотрудники колонии обнаружили в кармане спортивной куртки два сотовых телефона.
Вещи были изъяты. По данному поводу проводится проверка, передает пресс-служба ГУФСИН по региону.
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