Из-за самоуправства жильцов в Нижнем Тагиле разваливается капитально отремонтированный дом: жильцы двора бьют тревогу (ФОТО, ВИДЕО)

О беспокойстве по поводу безопасности своей и своих близких журналистам TagilCity.ru рассказала жительница центра города.

С потолка арки на пр. Мира, 21 течет вода. Конструкции разрушаются. Стало страшно ходить и ездить. Почему не принимают никаких мер? -- обратилась Светлана к журналистам TagilCity.ru.

По словам местной жительницы, ситуация сохраняется в течение нескольких лет. Несмотря на то, что в прошлом году дом капитально ремонтировался.

Это длится, на самом деле, не один год уже. Вода не капает, а именно течет. Отваливаются большие куски, уже арматуру видно. Почему все бездействуют? Или никого не волнует, что капитальный ремонт дома в прошлом году был проведен, что водопровод должен быть исправен, что в любой момент вся эта конструкция может рухнуть?! -- восклицает Светлана.

Вход в арку со стороны пр. Мира.

Последствия воздействия влаги на потолке арки.

Налившаяся с потолка влага на асфальте в арке.

Другие жители двора, вынужденные ходить под опасной аркой, разделяют опасения Светланы.

Видео от 16.05.2017 года.

Однако, жильцы квартир, расположенных над аркой, которых журналисты TagilCity.ru застали дома, отрицают свою причастность к разрушению арки.

Эту квартиру я арендую, живу недавно, но бежит точно не от меня. От соседей подобных жалоб я не слышал. Вероятно, дело в общедомовых коммуникациях. Их пообещали починить, нам даже воду отключили, но пока никакого движения рассказал журналистам TagilCity.ru молодой человек, жилец квартиры над аркой.

Согласилась с ним и соседка.

Вода течёт уже несколько лет, откуда – я не знаю, но точно не из нашей квартиры. Управляющая компания в курсе, воду у нас отключили, но в арке как капало, так и капает поделилась жительница дома, возвращавшаяся с прогулки с ребёнком.

Видео от 16.05.2017.

В управляющей компании «Строительные технологии», обслуживающей дом, подтвердили, что о ситуации известно, что ведётся работа над решением проблемы. Однако её решение осложнено тем, что жильцы не дают коммунальщикам доступ к коммуникациям.

Дело в том, что жильцы четырёх квартир, расположенных над аркой, не дают нам доступ к коммуникациям. По всем законам и правилам они обязаны обеспечить для нас доступ в техническое подполье, но при ремонте или перепланировке кто-то закатал коммуникации в бетон, положил на него кафель и теперь не желает всё это вскрывать. Чтобы прекратить разрушение конструкций арки влагой, мы перекрыли воду в санузлах этих четырёх квартир, но в одной из них хозяева направили воду с кухонного стояка в санузел, потому с потолка арки по-прежнему капает объяснил журналистам TagilCity.ru начальник участка Василий Юрьевич.

Вероятно, в ближайшем будущем к разрешению этого конфликта подключатся юристы.

Со своей стороны мы всё сделали, но жильцы не дают доступа к коммуникациям, хотя обязаны, а значит, вероятно, руководству придётся подключать юристов добавил начальник участка УК «Строительные технологии».

Пока юристы будет заниматься разграничением сфер ответственности и определением истины, редакция TagilCity.ru напоминает о том, что пешеходы могут обойти опасную арку по обе стороны от дома №21 на пр. Мира, а автомобилисты заехать со стороны улиц Вязовская, К. Маркса или пр. Ленина.

Фото: май, 2017.