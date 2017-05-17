Как шуруп появился в вафле в детском саду Нижнего Тагила? Производитель ведёт расследование

В Нижнем Тагиле, напомним, вафля с «сюрпризом» попалась во время полдника одному из детей в детском саду №124. Тогда воспитатель оперативно отреагировал и изъял опасный предмет у ребенка, а сам детский сад обратился к поставщику с претензией.

Согласно документам, производителем вафель является компания индивидуального предпринимателя Мелконяна А.З. из Каменска-Уральского. Коммерческий директор предприятия рассказала журналисту портала TagilCity.ru, что подобное у них происходит впервые:

Такого вообще никогда не было. Цех работает очень давно, с 2001 года. Производство полностью декларированное, анализы только на прошлой неделе проводили. Это единичный случай, и мы не понимаем, как это произошло. Как и откуда шуруп мог попасть в вафлю — непонятно. Сейчас идёт служебное расследование сообщила Светлана Кочнева.

Чтобы стало понятнее, в чем причина такого непонимания, Светлана Кочнева описала процесс изготовления вафель на их предприятии:

Выпекаются большие коржи прямоугольной формы, на которые наносится начинка. Коржи очень тонкие — миллиметр-два. Процесс намазки и резки идёт вручную. Женщины металлическими шпателями наносят начинку на коржи. Начинка не такая толстая, чтобы шуруп не заметить. Чередуя коржи и начинку, делается большая вафля. Она отправляется на нарезку. В бытовом понимании, она разрезается натянутыми через определённые промежутки тонкими лесками рассказала коммерческий директор.

Таким образом, практически все этапы производства вафель контролируются работниками цеха. Портал TagilCity.ru будет следить за ходом расследования и сообщит о результатах.