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Отопительный сезон в Нижнем Тагиле повторно продлевать не планируют
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отопительный сезон в Нижнем Тагиле повторно продлевать не планируют

17 мая 2017, 18:35ОбществоЕкатерина Малых
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