Отопительный сезон в Нижнем Тагиле повторно продлевать не планируют
17 мая 2017, 18:35ОбществоЕкатерина Малых
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Завтра, 18 мая, планируется отключение отопления в Нижнем Тагиле. Ещё раз продлевать отопительный сезон не будут.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее, отопительный сезон для социальных объектов был продлён до 18 мая. Завтра этот срок истекает. В Управлении городским хозяйством Нижнего Тагила сообщили, что снова продлевать отопительный сезон не планируется.
Мы ожидаем потепления, поэтому только до 18 мая включительно сообщили редакции TagilCity.ru в отделе топливно-энергетического хозяйства Администрации Нижнего Тагила.
Редакция TagilCity.ru опросила МАДОУ «Радость», «Солнышко» и «Детство» о наличии отопления в детских садах. Их представители сообщили, что оно пока есть. Тем временем жители Нижнего Тагила жалуются на низкие температуры в квартирах. Будут ли продлевать отопительный сезон для социальных объектов, пока не известно.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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