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Полиция Свердловской области призывает граждан добровольно сдать оружие и получить за него вознаграждение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полиция Свердловской области призывает граждан добровольно сдать оружие и получить за него вознаграждение

17 мая 2017, 09:30Общество
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