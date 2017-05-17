Полиция Свердловской области призывает граждан добровольно сдать оружие и получить за него вознаграждение

Незаконное хранение, сбыт или приобретение оружия является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы на срок до 8 лет. При добровольной передаче лицо не привлекается к уголовной ответственности.

Стоит заметить, что хранение взрывных устройств, мин, снарядов – крайне опасно. Самостоятельно доставлять их к месту передачи не рекомендуется. Нужно сообщить об их местонахождении. Размер вознаграждения за сданное оружие зависит от его состояния и характеристик. Например, пистолеты, пулеметы, револьверы оцениваются в 3,5 тыс. руб., а за охотничье ружье можно получить от 1,5 до 2,5 тыс. руб.