Свердловчане «взяли бронзу» в мобильном интернете

По данным исследователей «Ромира», уже 81% интернет-пользователей в России используют мобильное подключение и лишь 5% никогда не пробовали выходить в сеть со смартфонов или планшетов. Россияне предпочитают мобильный интернет для общения в соцсетях (84%) и поиска информации (75%). Каждый четвертый респондент практикует чтение в интернете и играет в сетевые игры, а финансовыми сервисами, в том числе и интернет-банкингом пользуется 21% респондентов.

Пользователь интернета в Свердловской области в среднем ежемесячно скачивает на смартфон объем данных, равный 4 000 электронных книг. Для сравнения в Челябинской области этот показатель больше на 3%, в ЯНАО – на 9%. Этой весной интернет-аппетит свердловчан вырос на 44% в сравнении с прошлым годом. При этом, каждый второй абонент «МегаФона» выходит в сеть со смартфона.

Наши абоненты все чаще используют интернет в гаджетах не только для просмотра прогноза погоды, пробок и общения в соцсетях, но и для того, чтобы в онлайн режиме контролировать расходы, переводить денежные средства, используя приложения банков. Свердловчане стали еще больше загружать интернет-страницы, чаще смотреть видео. В тренде — онлайн-контроль здоровья, когда с помощью мобильных приложений можно считать шаги, пульс, калории, соблюдать график приема лекарств рассказал Алексей Воронин, директор Свердловского отделения компании «МегаФон.