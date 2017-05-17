Тагильчанин проведёт 180 часов на общественных работах за оскорбление полицейского
17 мая 2017, 08:15Общество
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В Нижнем Тагиле наказали 42-летнего местного жителя Петухова за оскорбление сотрудника полиции.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел 11 апреля в доме по улице Газетная. В квартиру к мужчине по причине правонарушения по статье «Побои» пришли полицейские и намеревались забрать нарушителя для дачи объяснений. Однако Петухов был пьян и от поездки в отдел отказался. Он грубо высказался в адрес полицейского, тем самым унизив честь и достоинство инспектора Ладыгина М.В.
Накануне по этому делу прошло судебное заседание. Петухову назначили 180 часов общественных работ, передает пресс-служба прокуратуры по Ленинскому району Нижнего Тагила.
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