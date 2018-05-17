600 млн рублей будет направлено на поиск нефти и газа в Свердловской области
17 мая, 09:00Общество
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В Свердловской области в 2018 году пройдут геологоразведочные работы по поиску нефти и газа. Сейсморазведка будет проводиться в Гаринском районе региона на площади 6 тысяч квадратных метров.
На эти цели из бюджета государства поступит порядка 600 миллионов рублей. Подрядчик обязуется завершить запланированные работы до 2020 года.
Общая площадь изучения составит 6,2 тысяч квадратных метров, а глубина разведки – 4 километра. Речь идёт о Карабашско-Ерёминской зоне.
Нефтяные скважины в указанном районе начинали бурить более 50-ти лет назад. Однако в то время работы были перенесены в более перспективную зону – в Западную Сибирь. Порядка 40 лет состояние площадки в Гаринском районе было секретом из-за высокой заболоченности. Однако в 2005 году поступили сведения о самоизливе нефти в районе заброшенной деревни Еремино, передает «ФедералПресс».
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