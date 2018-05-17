600 млн рублей будет направлено на поиск нефти и газа в Свердловской области

Нефтяные скважины в указанном районе начинали бурить более 50-ти лет назад. Однако в то время работы были перенесены в более перспективную зону – в Западную Сибирь. Порядка 40 лет состояние площадки в Гаринском районе было секретом из-за высокой заболоченности. Однако в 2005 году поступили сведения о самоизливе нефти в районе заброшенной деревни Еремино, передает «ФедералПресс».