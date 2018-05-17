Более 1,7 млн рублей выделено на ремонт трех опорных пунктов полиции в Нижнем Тагиле

Два аукциона на проведение ремонта в ОП полиции объявлены администрацией города Нижний Тагил в апреле 2018 года на официальном сайте государственных закупок. По результатам аукционов будут выбраны подрядчики, которые должны будут произвести специализированные строительные и ремонтные работы в помещениях.