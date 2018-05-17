Более 7,7 млн рублей выделено на ремонт кровли в здании школы №24 в Нижнем Тагиле

Ремонтные работы на сумму более 7,7 млн рублей будут выполнены в рамках капитального ремонта кровли здания МБОУ СОШ №24.

28 апреля на официальном сайте госзакупок администрация города Нижний Тагил объявила о начале аукциона, по результатам которого 22 мая будет определен подрядчик для проведения специализированных работ в здании учебного заведения. Ремонтные работы должны будут завершиться в течение 60 дней со дня заключения договора.

Подрядчик обязан будет демонтировать старые конструкции крыши, осуществить прокладку труб, положить новую кровлю и покрыть ее специальным пожаробиобезопасным веществом, произвести ограждение кровли перилами и водосточные воронки.

В процессе производства работ подрядчик должен систематически осуществлять уборку площади помещений от отходов строительного производства и других работ, вывоз мусора из помещений, в которых проводились работы.

В стадии завершения находится ремонт в МБОУ СОШ №56. 12 млн рублей выделено на замену кровли в детских садах Нижнего Тагила.