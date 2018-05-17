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Новости Нижнего Тагила

Четыре тонны санкционных яблок уничтожены в Екатеринбурге

17 мая 2018, 12:05Добавить новость
Екатеринбург,санкции,яблоки,утилизация,закон,Роспотребнадзор,запрет

В Екатеринбурге 16 мая сотрудники Роспотребнадзора совместно с УФСБ обнаружили на овощебазе почти 4 тонны санкционных яблок.

В столице Урала были обнаружены и утилизированы санкционные яблоки. Запрещенная к ввозу в Россию продукция в объеме 3 791 кг находилась на плодоовощной базе.

Продукция не имела соответствующей сопроводительной документации, а также на ней были обнаружены следы перемаркировки.

Согласно указу президента, незаконно ввезенная на территории РФ продукция должна быть уничтожена на полигоне бытовых отходов, пишут «Вечерние Ведомости».

Всего на территории России за 2017 год уничтожено 10 тысяч тонн санкционной продукции.

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