Нужно больше рыбы: изменения произойдут в продуктовой корзине в России

Как сообщают «Известия», в год россиянину нужно 22 кг рыбы. По данным Росстата, именно столько в год потреблял среднестатистический житель России в 2014 году. В 2016 году этот показатель упал до 21,5 кг. В апреле 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минздраву, Минтруду и Минэкономразвития заняться этим вопросом. Планируется, что в новой продуктовой корзине появится больше рыбы.