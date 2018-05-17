Нужно больше рыбы: изменения произойдут в продуктовой корзине в России

Продуктовая корзина в России изменится к 2021 году. В ней появится больше рыбы. Обсуждение остального состава корзины будет идти до 2019 года.

Как сообщают «Известия», в год россиянину нужно 22 кг рыбы. По данным Росстата, именно столько в год потреблял среднестатистический житель России в 2014 году. В 2016 году этот показатель упал до 21,5 кг. В апреле 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минздраву, Минтруду и Минэкономразвития заняться этим вопросом. Планируется, что в новой продуктовой корзине появится больше рыбы.





Новая корзина начнет действовать с 2021 года, однако ее состав начали обсуждать уже сейчас. Обсуждение продлится до 2019 года.





Напомним, что в Свердловской области был объявлен аукцион на закупку рыбы для правительства региона. Контракт гласит, что на закупку рыбы будет потрачено 999 тысяч рублей.