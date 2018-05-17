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Новости Нижнего Тагила

Нужно больше рыбы: изменения произойдут в продуктовой корзине в России

17 мая 2018, 19:05Добавить новость
здоровье,Россия,Свердловская область,Правительство,Дмитрий Медведев,рыба,продуктовая корзина

Продуктовая корзина в России изменится к 2021 году. В ней появится больше рыбы. Обсуждение остального состава корзины будет идти до 2019 года.

Как сообщают «Известия», в год россиянину нужно 22 кг рыбы. По данным Росстата, именно столько в год потреблял среднестатистический житель России в 2014 году. В 2016 году этот показатель упал до 21,5 кг. В апреле 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минздраву, Минтруду и Минэкономразвития заняться этим вопросом. Планируется, что в новой продуктовой корзине появится больше рыбы.

Новая корзина начнет действовать с 2021 года, однако ее состав начали обсуждать уже сейчас. Обсуждение продлится до 2019 года.

Напомним, что в Свердловской области был объявлен аукцион на закупку рыбы для правительства региона. Контракт гласит, что на закупку рыбы будет потрачено 999 тысяч рублей.

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