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Новости Нижнего Тагила

Памятник к 100-летию пограничных войск России появится в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

17 мая 2018, 07:35Добавить новость
город,Екатеринбург,Нижний Тагил,Свердловская область,памятник,день пограничника,ггм,парк победы
Сто лет со дня появления пограничных войск тагильчане отметят установкой памятника пограничникам в Парке Победы на ГГМ. Автором композиции является Юрий Заикин из Невьянска, а работают над изваянием нижнетагильские мастера.

Открытие памятника к 100-летию погранвойск запланировано на 28 мая. Аллея боевой славы расположится в Парке Победы на ГГМ.

Там уже подготовлен постамент, на который будет установлена композиция и нанесена надпись «Граница Российской Федерации – священна и неприкосновенна».


Автором памятника является Юрий Заикин из Невьянска, к чеканке уже приступили мастера из Нижнего Тагила: изготовлен стальной каркас, из меди отчеканены фигуры солдата и служебной собаки, сообщает телекомпания «Телекон».

Похожий памятник появится в Екатеринбурге, но чуть позже – открытие запланировано на август.


Видео: Телекомпания «Телекон»
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