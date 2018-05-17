Памятник к 100-летию пограничных войск России появится в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Открытие памятника к 100-летию погранвойск запланировано на 28 мая. Аллея боевой славы расположится в Парке Победы на ГГМ.



Там уже подготовлен постамент, на который будет установлена композиция и нанесена надпись «Граница Российской Федерации – священна и неприкосновенна».



Автором памятника является Юрий Заикин из Невьянска, к чеканке уже приступили мастера из Нижнего Тагила: изготовлен стальной каркас, из меди отчеканены фигуры солдата и служебной собаки, сообщает телекомпания «Телекон».



Похожий памятник появится в Екатеринбурге, но чуть позже – открытие запланировано на август.





Видео: Телекомпания «Телекон»