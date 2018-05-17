Памятник к 100-летию пограничных войск России появится в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
17 мая, 07:35Общество
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Сто лет со дня появления пограничных войск тагильчане отметят установкой памятника пограничникам в Парке Победы на ГГМ. Автором композиции является Юрий Заикин из Невьянска, а работают над изваянием нижнетагильские мастера.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Открытие памятника к 100-летию погранвойск запланировано на 28 мая. Аллея боевой славы расположится в парке Победы на ГГМ.
Там уже подготовлен постамент, на который будет установлена композиция и нанесена надпись «Граница Российской Федерации – священна и неприкосновенна».
Автором памятника является Юрий Заикин из Невьянска, к чеканке уже приступили мастера из Нижнего Тагила: изготовлен стальной каркас, из меди отчеканены фигуры солдата и служебной собаки, сообщает телекомпания «Телекон».
Похожий памятник появится в Екатеринбурге, но чуть позже – открытие запланировано на август.
Видео: Телекомпания «Телекон»
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