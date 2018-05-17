+11
Свердловская область
Нижний Тагил
+11
вечер: +16
ночь: +8
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.82 - 0.48
EUR 73.02 - 0.76
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Персонал уволился из хоккейного клуба «Спутник» в Нижнем Тагиле

17 мая 2018, 15:50Добавить новость
Нижний Тагил,УВЗ,ХК Спутник,Ирина Казанцева,увольнение,хоккей,хоккейный клуб,Антон Алексеев,спортивный клуб

Часть сотрудников покинула нижнетагильский хоккейный клуб «Спутник». По информации от сотрудников, под увольнение попали пресс-секретарь, медицинские работники, специалисты отдела кадров, водители и бухгалтерия. Кадровые решения могли быть связаны с экономией при смене формата клуба. 

В группе «Болельщики ХК Спутник – Нижний Тагил» в ВК появилась информация об уходе из клуба по собственному желанию пресс-секретаря Ирины Казанцевой. По мнению сообщества, пресс-секретарь испугалась финансовых проблем, которые сейчас есть в клубе и покинула клуб. В сообщении было отмечено, что Ирина Казанцева якобы препятствовала работе группы болельщиков, так как просила пресс-службы ВХЛ не сотрудничать с пабликом.

 

Очередной хорошей новостью этого межсезонье стало увольнение по собственному желанию пресс-секретаря нижнетагильского хоккейного клуба «Спутник» Ирины Казанцевой. За четыре года своей деятельности Ирина лишь пропагандировала, что команду нужно поддерживать и в радости и в печали. Однако когда в действительности наступили тяжелые времена для хоккея в Нижнем Тагиле, она первая кто «побежала с тонущего корабля», -- говорится в сообщении паблика.

  

Нижний Тагил,УВЗ,ХК Спутник,Ирина Казанцева,увольнение,хоккей,хоккейный клуб,Антон Алексеев,спортивный клуб

Ирина Казанцева, бывший пресс-секретарь ХК «Спутник», 2018 год.

По словам бывших сотрудников, увольнение в хоккейном клубе коснулось не только пресс-секретаря, но и многих штатных сотрудников. Так, по информации от штатных специалистов, под увольнение попали медицинские работники, специалисты отдела кадров, водители и бухгалтерия. Такое решение, по их мнению, связано с экономией и возможным закрытием клуба на местном уровне.

 

Команду откроют в спортивном клубе, где она раньше и была. Нам сказали, что мы не нужны. Кадровик, бухгалтерия, медики, водители, пресс-служба - всех уволили, -- сообщили работники.

 

Нижний Тагил,УВЗ,ХК Спутник,Ирина Казанцева,увольнение,хоккей,хоккейный клуб,Антон Алексеев,спортивный клуб

Фото со страницы пользователя в ВК, 2018 год.
 

Ранее состоялось заседание некоммерческого партнерства, где было принято решение развивать детскую школу хоккея, так как клуб нуждается в обновлении формата. Раньше существовал только спортивный клуб «Спутник». Потом прежнее руководство решило сделать ХК «Спутник». Спонсор клуба НПК УВЗ поддержал идею развития детского спорта и взращивания своих чемпионов.

  

На Уралвагонзаводе по всем вопросам кадровых сокращений порекомендовали обратиться непосредственно в сам хоккейный клуб.

 

 Некоммерческое партнерство «Хоккейный клуб «Спутник» - это самостоятельное юридическое лицо. Поэтому по вопросам изменения в штатном расписании и другим вопросам, касающимся деятельности клуба, просим обращаться непосредственно в НП «ХК «Спутник», -- сообщили на УВЗ.

 

Получить оперативный комментарий от руководства некоммерческого партнерства «ХК «Спутник» редакции TagilCity.ru не удалось, на телефонные звонки никто не ответил.   

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Антон Алексеев занял должность директора ХК «Спутник»
5 мая, 14:05
4 0
Короли госзакупок. Кто зарабатывает на тагильских ямах?
сегодня, 11:00
7 0
Режиссер из Нижнего Тагила снял фильм о директоре авиазавода времен ВОВ
3 мая, 11:35
4 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 137
Подписаться на новости