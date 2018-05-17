+11
Свердловская область
Нижний Тагил
+11
вечер: +16
ночь: +8
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.30 + 0.38
EUR 73.78 - 0.08
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Производитель кисломолочной продукции станет собственностью Екатеринбурга

17 мая 2018, 13:45Добавить новость
администрация,город,Екатеринбург,продукты,приватизация,Директор,Кисломолочная продукция,Уралбиомед
Производитель кисломолочных продуктов с 20-летней историей МУП «Уралбиомед» продолжит свою работу в качестве общества с ограниченной ответственностью в собственности Екатеринбурга.

Екатеринбургский производитель кисломолочных продуктов «Уралбиомед» переходит в собственность города, как и было решено в 2017 году. Из муниципального унитарного предприятия «Уралбиомед» превратится в общество с ограниченной ответственностью. Постановление о смене статуса уже подписал глава администрации города Александр Якоб.

Екатеринбург будет единственным владельцем преобразованного предприятия. Действующий руководитель «Уралбиомеда» Нина Пермякова сохранит за собой пост директора, однако для принятия важных решений по работе предприятия ей потребуется согласие собственника.

Уставной капитал ООО «Уралбиомед» составит 8,3 миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Директор компании из Екатеринбурга обманул владельца онлайн-игры на 4 млн рублей
11 мая, 06:35
0 0
Биотуалет установлен рядом с Вечным огнём в Екатеринбурге (ФОТО)
4 мая, 09:00
0 1
9,1 млн рублей за год заработал Екатеринбург на платных парковках
24 апреля, 10:35
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 41
Подписаться на новости