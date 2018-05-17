Производитель кисломолочной продукции станет собственностью Екатеринбурга

Производитель кисломолочных продуктов с 20-летней историей МУП «Уралбиомед» продолжит свою работу в качестве общества с ограниченной ответственностью в собственности Екатеринбурга.

Екатеринбургский производитель кисломолочных продуктов «Уралбиомед» переходит в собственность города, как и было решено в 2017 году. Из муниципального унитарного предприятия «Уралбиомед» превратится в общество с ограниченной ответственностью. Постановление о смене статуса уже подписал глава администрации города Александр Якоб.





Екатеринбург будет единственным владельцем преобразованного предприятия. Действующий руководитель «Уралбиомеда» Нина Пермякова сохранит за собой пост директора, однако для принятия важных решений по работе предприятия ей потребуется согласие собственника.





Уставной капитал ООО «Уралбиомед» составит 8,3 миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда».