Производитель кисломолочной продукции станет собственностью Екатеринбурга

Екатеринбургский производитель кисломолочных продуктов «Уралбиомед» переходит в собственность города, как и было решено в 2017 году. Из муниципального унитарного предприятия «Уралбиомед» превратится в общество с ограниченной ответственностью. Постановление о смене статуса уже подписал глава администрации города Александр Якоб.