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Новости Нижнего Тагила

Сигнальный столб установлен в честь 90-летия плотины на Тагильском пруду

17 мая 2018, 23:20Добавить новость
Нижний Тагил,старый металлургический завод,сигнальный столб,музей,плотина,река Тагил
В честь 90-летия со дня строительства железобетонного водопропускного устройства на плотине Тагильского пруда на территории эко-индустриального технопарка «Старый демидовский завод» сотрудники музея установили сигнальный столб. Сигнальный столб восстановлен по историческим фактам. Такие столбы были на многих демидовских заводах и предупреждали рабочих об экстренных ситуациях, например, о начале половодья. 

Все материалы для сигнального столба были взяты здесь же на территории старого завода. Сам столб был раньше телеграфным, сигнальный колокол взят в одном из цехов завода, купол для колокола покрыт старым кровельным железом.

Новым стал только флюгер. Он является точной копией указателя ветра с исторической фотографии проходной будки времен Демидовых на старом металлургическом заводе. 

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, установка столба, которая шла в течение двух дней, является частью благоустройства территории «Вешняшего прореза» старого металлургического завода. 
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