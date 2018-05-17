+1
Свердловская область
Нижний Тагил
+1
день: +12
вечер: +16
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.30 + 0.38
EUR 73.78 - 0.08
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Уральский тренер Николай Карполь награждён Золотым знаком Законодательного собрания

17 мая 2018, 09:30Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,Уралочка,Уралочка-НТМК,Карполь
1 мая заслуженный тренер РФ, почётный гражданин Нижнего Тагила Николай Карполь отпраздновал свой 80-летний юбилей. Накануне главный тренер «Уралочки-НТМК» получил Золотой знак Законодательного Собрания Свердловской области в честь своего дня рождения, а также за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта страны и области.

Золотой знак Николаю Карполю вручила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, передаёт «Уралинформбюро». Она отметила, что именно Николай Карполь сделал волейбол одной из ведущих спортивных игр для жителей региона и страны.

 

Вы автор триумфальных побед национальной сборной, самый титулованный тренер мира, почетный гражданин Свердловской области. Мы вами гордимся, мы вас уважаем, мы вас любим!, – сказала она.

 

Месяцем ранее Николай Карполь был также удостоен звания Героя Труда Российской Федерации согласно указу президента России.

Заслуженный тренер РФ приехал на Средний Урал 62 года назад – в 1956 году. За это время он подготовил 16 олимпийских чемпионок и более 50-ти мастеров спорта международного класса. «Уралочка» под его руководством берёт высшие награды на уровне мира и Европы.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Почётный гражданин Нижнего Тагила Николай Карполь получил звание Героя труда РФ
24 апреля, 09:30
6 0
Волейболистки из Нижнего Тагила победили в областном турнире имени Карполя (ФОТО)
2 апреля, 22:05
8 1
Гиревики из Нижнего Тагила завоевали золото на областном турнире в Невьянске (ФОТО)
4 мая, 07:05
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 115
Подписаться на новости