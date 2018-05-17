Уральский тренер Николай Карполь награждён Золотым знаком Законодательного собрания

Золотой знак Николаю Карполю вручила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, передаёт «Уралинформбюро». Она отметила, что именно Николай Карполь сделал волейбол одной из ведущих спортивных игр для жителей региона и страны.

Вы автор триумфальных побед национальной сборной, самый титулованный тренер мира, почетный гражданин Свердловской области. Мы вами гордимся, мы вас уважаем, мы вас любим!, – сказала она.

Месяцем ранее Николай Карполь был также удостоен звания Героя Труда Российской Федерации согласно указу президента России.



Заслуженный тренер РФ приехал на Средний Урал 62 года назад – в 1956 году. За это время он подготовил 16 олимпийских чемпионок и более 50-ти мастеров спорта международного класса. «Уралочка» под его руководством берёт высшие награды на уровне мира и Европы.