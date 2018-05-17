Уральский тренер Николай Карполь награждён Золотым знаком Законодательного собрания
1 мая заслуженный тренер РФ, почётный гражданин Нижнего Тагила Николай Карполь отпраздновал свой 80-летний юбилей. Накануне главный тренер «Уралочки-НТМК» получил Золотой знак Законодательного Собрания Свердловской области в честь своего дня рождения, а также за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта страны и области.
Золотой знак Николаю Карполю вручила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, передаёт «Уралинформбюро». Она отметила, что именно Николай Карполь сделал волейбол одной из ведущих спортивных игр для жителей региона и страны.
Вы автор триумфальных побед национальной сборной, самый титулованный тренер мира, почетный гражданин Свердловской области. Мы вами гордимся, мы вас уважаем, мы вас любим!, – сказала она.
Месяцем ранее Николай Карполь был также удостоен звания Героя Труда Российской Федерации согласно указу президента России.
Заслуженный тренер РФ приехал на Средний Урал 62 года назад – в 1956 году. За это время он подготовил 16 олимпийских чемпионок и более 50-ти мастеров спорта международного класса. «Уралочка» под его руководством берёт высшие награды на уровне мира и Европы.
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